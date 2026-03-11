Atelier fabrication d’un mini meuble en carton

600, Rue Nationale Puybrun Lot

Tarif : – – 175 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-10 2026-04-14

En 3 demi-journées, avec les conseils d'une artisane d'art, découvrez les techniques de base de la fabrication d'un petit meuble en carton

En 3 demi-journées, avec les conseils d'une artisane d'art, découvrez les techniques de base de la fabrication d'un petit meuble en carton. Sur un gabarit de l'atelier. En mini-groupe. Finitions au choix (infos à l'inscription). Autres dates possibles

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600, Rue Nationale Puybrun 46130 Lot Occitanie +33 6 85 08 29 01

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English :

In 3 half-days, with the advice of a craftswoman, discover the basic techniques for making a small piece of cardboard furniture

L’événement Atelier fabrication d’un mini meuble en carton Puybrun a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Vallée de la Dordogne