Atelier Fabrication d’un nichoir Ama terre Monein
Atelier Fabrication d’un nichoir Ama terre Monein vendredi 20 février 2026.
Atelier Fabrication d’un nichoir
Ama terre 48 rue du commerce Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 10:00:00
fin : 2026-02-20 12:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Venez en famille pour une initiation en céramique et faire votre propre création. .
Ama terre 48 rue du commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 82 24 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Fabrication d’un nichoir
L’événement Atelier Fabrication d’un nichoir Monein a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Coeur de Béarn