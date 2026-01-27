Atelier Fabrication d’un nichoir Ama terre Monein

Atelier Fabrication d’un nichoir

Ama terre 48 rue du commerce Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : 2026-02-20

10:00:00 - 12:00:00

fin : 2026-02-20 12:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Venez en famille pour une initiation en céramique et faire votre propre création. .

Ama terre 48 rue du commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 82 24 72

English : Atelier Fabrication d’un nichoir

