Atelier Fabrication d’un petit gâteau breton poisson ou lapin Biscuiterie Ménou Plougonver

Atelier Fabrication d’un petit gâteau breton poisson ou lapin

Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Venez en famille confectionner votre petit gâteau breton au chocolat, le transformer en Poisson d’avril ou en Lapin de Pâques avec des bonbons colorés, le fondre dans un décor presque réel avec quelques traits de crayons et beaucoup d’imagination ! Réservation nécessaire. Min 10 personnes Max 30 personnes. .

Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 61 97

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English :

L’événement Atelier Fabrication d’un petit gâteau breton poisson ou lapin Plougonver a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol