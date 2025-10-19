ATELIER FABRICATION D’UN THAUMATROPE Aurignac

ATELIER FABRICATION D’UN THAUMATROPE Aurignac dimanche 19 octobre 2025.

ATELIER FABRICATION D’UN THAUMATROPE

Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 16:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

Date(s) :

2025-10-19 2025-10-26 2025-11-02

Le musée de l’aurignacien vous propose un nouvel atelier !

Confectionnez un thaumatrope, jeu optique, en vous inspirant de ceux découverts sur les sites préhistoriques.

À partir de 7 ans

Durée 1h 5 .

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com

English :

The Musée de l’Aurignacien offers a new workshop!

German :

Das Musée de l’aurignacien bietet Ihnen einen neuen Workshop an!

Italiano :

Il Musée de l’Aurignacien propone un nuovo laboratorio!

Espanol :

El Museo del Auriñacimiento propone un nuevo taller

L’événement ATELIER FABRICATION D’UN THAUMATROPE Aurignac a été mis à jour le 2025-10-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE