ATELIER FABRICATION D’UN THAUMATROPE Aurignac mardi 23 décembre 2025.
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Début : 2025-12-23 11:00:00
fin : 2025-12-30 12:00:00
2025-12-23 2025-12-30
Le musée de l’aurignacien vous propose un nouvel atelier !
Confectionnez un thaumatrope, jeu optique, en vous inspirant de ceux découverts sur les sites préhistoriques.
À partir de 7 ans
Durée 1h 5 .
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com
English :
The Musée de l’Aurignacien offers a new workshop!
