ATELIER FABRICATION D’UN THAUMATROPE Aurignac mardi 23 décembre 2025.

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 11:00:00
fin : 2025-12-30 12:00:00

Date(s) :
2025-12-23 2025-12-30

Le musée de l’aurignacien vous propose un nouvel atelier !
Confectionnez un thaumatrope, jeu optique, en vous inspirant de ceux découverts sur les sites préhistoriques.

À partir de 7 ans
Durée 1h 5  .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72  accueil@musee-aurignacien.com

English :

The Musée de l’Aurignacien offers a new workshop!

