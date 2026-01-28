Atelier fabrication d’une bouse de corne populaire 6 kerhuel Plonéour-Lanvern

Atelier fabrication d’une bouse de corne populaire

La bouse de corne est l’une des préparations de base de la biodynamie , elle s’adresse à la vie du sol pour la stimuler et l’équilibrer. Nous vous proposons de dynamiser ensemble (pendant une heure) cette préparation. A l’issue de ce temps, vous pourrez repartir avec cette préparation activée pour l’épandre chez vous. Gratuit. Sur inscription. Informations pratiques fournies lors de votre inscription.

Sur inscription au 06 84 15 61 97.

