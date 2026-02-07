Atelier fabrication d’une cabane en osier vivant Jardin partagé

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-18 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Sur inscription Adulte, En famille, Jeune Public

Et si, dans un coin de votre jardin, se dressait une cabane d’enfant (ou d’adultes d’ailleurs !)… Une cabane tipi qui pousserait et grandirait au fil du temps ? En utilisant du saule, cette idée peut devenir réalité, ainsi que bien d’autres constructions vivantes au jardin (tunnel, nid, haie en saule…).Cet atelier participatif vous apprendra à couper, planter et tresser des brins d’osier pour construire une cabane vivante en saule.Rendez-vous dans l’espace « Le monde de Cocci la Nénelle » près du jardin partagé !Repartez avec les trucs et astuces pour reproduire cela chez vous. Rendez-vous le mercredi 18 février à 14h.

Jardin partagé 44860

