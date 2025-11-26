Atelier Fabrication d’une couronne de l’avent

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-26 10:00:00

fin : 2025-11-26 12:00:00

Date(s) :

2025-11-26 2025-11-30

Créez la magie de Noël en famille en confectionnant votre propre couronne de l’Avent !

Créez une belle couronne de l’Avent en famille, à l’aide de sapin. Décorez-là à votre goût à l’aide de pommes de pin et d’autres éléments glanés dans la nature, ainsi que de raphia.

A partir de 5 ans Les enfants doivent être accompagnés par un adulte participant à l’activité.

Renseignements au 03 89 22 19 19 ou par mail info@ferme-argentin.com .

3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

English :

Create the magic of Christmas with your family by making your own Advent wreath!

German :

Erzeugen Sie mit Ihrer Familie den Zauber von Weihnachten, indem Sie Ihren eigenen Adventskranz basteln!

Italiano :

Create la magia del Natale con la vostra famiglia realizzando la vostra corona dell’Avvento!

Espanol :

Crea la magia de la Navidad en familia haciendo tu propia corona de Adviento

L’événement Atelier Fabrication d’une couronne de l’avent Lièpvre a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme du Val d’Argent