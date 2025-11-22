Atelier fabrication d’une couronne de noël au Marché de Noël la Villette Marché de Noël La Villette Paris
Atelier fabrication d’une couronne de noël au Marché de Noël la Villette Marché de Noël La Villette Paris samedi 22 novembre 2025.
En famille ou entre amis, venez fabriquer votre propre couronne de Noël à suspendre fièrement à votre porte, à utiliser comme centre de table ou même pour remplacer le traditionnel sapin.
Pendant 1h, Rose vous guide pas à pas dans la technique de tressage et vous partage ses astuces pour composer une couronne unique, originale et éco-responsable.
Tout le matériel est fourni :
Cercle en paille
Feuillages locaux et de saison (sapin, houx, thuya, lierre, if)
Décorations naturelles (pommes de pin, branchages dorés…)
Décorations de Noël pour pimper votre couronne !
Vous repartirez bien sûr avec votre création, prête à illuminer votre intérieur et à répandre l’esprit de Noël chez vous.
Plusieurs séances d’ateliers sont prévues par jour.
Durée : environ 1h
Participation : 45€ par couronne régular / 40€ en early bird !
Prix sur place : 50€
Tarifs dégressifs pour les familles
Et si cette année, c’était VOUS qui faisiez votre couronne de Noël ?
Plongez dans la magie de Noël de façon ludique et créative lors d’un atelier convivial animé par Rose dans un joli chalet en bois du marché de Noël la Villette !
Le dimanche 23 novembre 2025
de à
Le samedi 22 novembre 2025
de à
Le mercredi 10 décembre 2025
de à
Le mercredi 26 novembre 2025
de à
payant
Réservation conseillée (tarif sur place 50€/couronne)
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Marché de Noël La Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
https://billetterie.noel-la-villette.fr/ rose@greenandgold.fr