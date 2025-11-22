Atelier fabrication d’une couronne de noël au Marché de Noël la Villette Marché de Noël La Villette Paris

En famille ou entre amis, venez fabriquer votre propre couronne de Noël à suspendre fièrement à votre porte, à utiliser comme centre de table ou même pour remplacer le traditionnel sapin.

Pendant 1h, Rose vous guide pas à pas dans la technique de tressage et vous partage ses astuces pour composer une couronne unique, originale et éco-responsable.

Tout le matériel est fourni :

Cercle en paille

Feuillages locaux et de saison (sapin, houx, thuya, lierre, if)

Décorations naturelles (pommes de pin, branchages dorés…)

Décorations de Noël pour pimper votre couronne !

Vous repartirez bien sûr avec votre création, prête à illuminer votre intérieur et à répandre l’esprit de Noël chez vous.

Plusieurs séances d’ateliers sont prévues par jour.

Durée : environ 1h

Participation : 45€ par couronne régular / 40€ en early bird !

Prix sur place : 50€

Tarifs dégressifs pour les familles

Et si cette année, c’était VOUS qui faisiez votre couronne de Noël ?



Plongez dans la magie de Noël de façon ludique et créative lors d’un atelier convivial animé par Rose dans un joli chalet en bois du marché de Noël la Villette !

Le dimanche 23 novembre 2025

de à

Le samedi 22 novembre 2025

de à

Le mercredi 10 décembre 2025

de à

Le mercredi 26 novembre 2025

de à

payant

Réservation conseillée (tarif sur place 50€/couronne)

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Marché de Noël La Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

https://billetterie.noel-la-villette.fr/ rose@greenandgold.fr