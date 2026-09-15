Atelier : fabrication d’une lessive au lierre ZAC de la Chaussée Pornic

Informations pratiques

Pornic

Atelier : fabrication d’une lessive au lierre

ZAC de la Chaussée 2 rue du Dr Ange Guépin Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:30:00

fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Atelier lessive au lierre par Pornic agglo Pays de Retz

Au programme

Fabrication maison : découvrez la recette pas à pas pour réaliser votre lessive écologique et économique à base de lierre

Botanique : apprenez à mieux connaître le lierre, une plante locale souvent mal-aimée aux propriétés étonnantes

Sensibilisation : échangez sur l’impact des micropolluants issus des produits ménagers du quotidien sur le cycle de l’eau .

ZAC de la Chaussée 2 rue du Dr Ange Guépin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 28 10 environnement@pornicagglo.fr

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English :

Ivy Laundry Workshop hosted by Pornic Agglo Pays de Retz%A0 %A0

L’événement Atelier : fabrication d’une lessive au lierre Pornic a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic