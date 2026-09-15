Atelier : fabrication d’une lessive au lierre ZAC de la Chaussée Pornic
mercredi 23 septembre 2026 · ZAC de la Chaussée · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Atelier : fabrication d’une lessive au lierre
ZAC de la Chaussée 2 rue du Dr Ange Guépin Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23 16:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Atelier lessive au lierre par Pornic agglo Pays de Retz
Au programme
Fabrication maison : découvrez la recette pas à pas pour réaliser votre lessive écologique et économique à base de lierre
Botanique : apprenez à mieux connaître le lierre, une plante locale souvent mal-aimée aux propriétés étonnantes
Sensibilisation : échangez sur l’impact des micropolluants issus des produits ménagers du quotidien sur le cycle de l’eau .
ZAC de la Chaussée 2 rue du Dr Ange Guépin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 28 10 environnement@pornicagglo.fr
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English :
Ivy Laundry Workshop hosted by Pornic Agglo Pays de Retz%A0 %A0
L’événement Atelier : fabrication d’une lessive au lierre Pornic a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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