Atelier fabrication d’une maquette Journées nationales de l’architecture Ottmarsheim samedi 18 octobre 2025.

1 rue du couvent Ottmarsheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

Atelier de fabrication d’un maquette pour le jeune public, à partir de 7 ans

Atelier de fabrication d’une maquette pour le jeune public, à partir de 7 ans.

Fondée au XIème siècle, l’église d’Ottmarsheim est célèbre pour son architecture octogonale. La maquette en papier découpé que nous t’invitons à construire, montre le bâtiment dans sa forme originale (sans les chapelles rajoutées au fil des siècles).

Tu pourras également agrémenter ta maquette en y plaçant des arbres, des personnages en costume d’époque et apposer ta signature sur le parchemin fourni à cet effet. Tout le matériel est fourni. .

1 rue du couvent Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 27 57 patrimoine@ottmarsheim.fr

English :

Model-building workshop for children aged 7 and over

German :

Workshop zur Herstellung eines Modells für das junge Publikum, ab 7 Jahren

Italiano :

Laboratorio di costruzione di modelli per bambini dai 7 anni in su

Espanol :

Taller de construcción de maquetas para niños a partir de 7 años

L’événement Atelier fabrication d’une maquette Journées nationales de l’architecture Ottmarsheim a été mis à jour le 2025-10-01 par Point information d’Ottmarsheim com com porte de France Rhin sud