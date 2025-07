Atelier fabrication d’une médaille Musée Guerre et Paix Novion-Porcien

Atelier fabrication d’une médaille Musée Guerre et Paix Novion-Porcien mercredi 16 juillet 2025.

Atelier fabrication d’une médaille

Musée Guerre et Paix Impasse du Musée Novion-Porcien Ardennes

Venez fabriquer une médaille au Musée Guerre et Paix !Rendez-vous le 16 juillet et les 13 et 31 aoûtRéservé aux enfants de 8 à 12 ans.4€ en supplément du prix d’entrée du musée. Rendez-vous à 14h Réservation au 03 24 72 69 50 ou guerreetpaix@cd08.fr

Musée Guerre et Paix Impasse du Musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr

English :

Come and make a medal at the War and Peace Museum! July 16, August 13 and 31Restricted to children aged 8 to 12.4? in addition to museum admission. See you at 2pm Book on 03 24 72 69 50 or guerreetpaix@cd08.fr

German :

Stellen Sie im Museum Krieg und Frieden eine Medaille her!Termine: 16. Juli, 13. und 31. AugustKinder von 8 bis 12 Jahren.4? zusätzlich zum Eintrittspreis des Museums. Treffpunkt um 14 Uhr Reservierung unter 03 24 72 69 50 oder guerreetpaix@cd08.fr

Italiano :

Venite a realizzare una medaglia al Museo della Guerra e della Pace il 16 luglio, il 13 e il 31 agosto.4? oltre al prezzo d’ingresso al museo. Ritrovo alle 14.00 Prenotazioni allo 03 24 72 69 50 o guerreetpaix@cd08.fr

Espanol :

Venga a fabricar una medalla en el Museo de la Guerra y la Paz los días 16 de julio, 13 y 31 de agosto.4? además del precio de la entrada al museo. Cita a las 14.00 horas Reservas en el 03 24 72 69 50 o en guerreetpaix@cd08.fr

