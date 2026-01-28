Atelier fabrication d’une silice de corne populaire 6 kerhuel Plonéour-Lanvern
6 kerhuel 6 Lieu-dit Kerhuel Plonéour-Lanvern Finistère
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
La silice de corne est l’une des préparations de base de la biodynamie , elle s’adresse à la vie au-dessus du sol pour la stimuler et l’équilibrer. Nous vous proposons de dynamiser ensemble (pendant une heure) cette préparation. A l’issue de ce temps, vous pourrez repartir avec cette préparation activée pour l’épandre chez vous.
Sur inscription au 06 84 15 61 97.
Informations pratiques fournies lors de votre inscription. .
