Atelier fabrication d’une silice de corne populaire 6 kerhuel Plonéour-Lanvern

Atelier fabrication d’une silice de corne populaire

6 kerhuel 6 Lieu-dit Kerhuel Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

La silice de corne est l’une des préparations de base de la biodynamie , elle s’adresse à la vie au-dessus du sol pour la stimuler et l’équilibrer. Nous vous proposons de dynamiser ensemble (pendant une heure) cette préparation. A l’issue de ce temps, vous pourrez repartir avec cette préparation activée pour l’épandre chez vous.

Sur inscription au 06 84 15 61 97.

Informations pratiques fournies lors de votre inscription. .

6 kerhuel 6 Lieu-dit Kerhuel Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 84 15 61 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier fabrication d’une silice de corne populaire

L’événement Atelier fabrication d’une silice de corne populaire Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-01-26 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN