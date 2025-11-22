Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier fabrication et danse Théâtre Lillico Rennes Samedi 22 novembre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit – sur inscription

Le théâtre Lillico vous propose un atelier fabrication et danse, en parallèle du spectacle “ La Petite Soldate”.

Le Théâtre Lillico propose un spectacle “ La Petite Soldate” le 21 et 22 NOVEMBRE 2025 dans le cadre du Festival TNB.
Dans ce cadre, le Théâtre vous invite, même si vous n’allez pas voir le spectacle, à un **atelier fabrication et danse.** Le samedi 22 NOVEMBRE, Gaëlle Bourges la chorégraphe vous propose de plonger dans le récit de la pièce, de fabriquer des scènes à plusieurs avec des marionnettes du spectacle et d’apprendre des danses disco !

**Samedi 22 NOVEMBRE de 10h30 à 12h00 au Théâtre Lillico**
Tout public – dès 9 ans (enfant accompagné d’un adulte)

Début : 2025-11-22T10:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-22T12:00:00.000+01:00

 https://billetterie-lillico.mapado.com/event/544314-la-petite-soldate-festival-tnb

Théâtre Lillico 14 rue Guy ropartz Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine