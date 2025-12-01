Atelier fabrication et dégustation ; Noël et ses gourmandises La Verdura Saint-Vaast-la-Hougue

Atelier fabrication et dégustation ; Noël et ses gourmandises

La Verdura 177 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Début : 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-12 18:30:00

2025-12-12

Rendez-vous le 12 décembre 2025 à 17h au magasin La Verdura.

Patricia Cottebrune, naturopathe animera cet atelier approprié à l’approche de Noël. .

