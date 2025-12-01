Atelier fabrication et dégustation ; Noël et ses gourmandises La Verdura Saint-Vaast-la-Hougue
Atelier fabrication et dégustation ; Noël et ses gourmandises La Verdura Saint-Vaast-la-Hougue vendredi 12 décembre 2025.
Atelier fabrication et dégustation ; Noël et ses gourmandises
La Verdura 177 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 17:00:00
fin : 2025-12-12 18:30:00
Date(s) :
2025-12-12
Rendez-vous le 12 décembre 2025 à 17h au magasin La Verdura.
Patricia Cottebrune, naturopathe animera cet atelier approprié à l’approche de Noël. .
La Verdura 177 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 22 47 75
English : Atelier fabrication et dégustation ; Noël et ses gourmandises
L’événement Atelier fabrication et dégustation ; Noël et ses gourmandises Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Cotentin Le Val de Saire