Atelier Fabrication instrument de musique Le Grand-Pressigny
Atelier Fabrication instrument de musique Le Grand-Pressigny mercredi 15 avril 2026.
Atelier Fabrication instrument de musique
Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 11:00:00
fin : 2026-04-15 12:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Fabrique un énigmatique instrument d’il y a 20 000 ans (dès 8 ans) , sur réservation. Mini visite du musée incluse.
Fabrique un énigmatique instrument d’il y a 20 000 ans (dès 8 ans) , sur réservation. Mini visite du musée incluse. .
Rue des Remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr
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English :
Build an enigmatic instrument from 20,000 years ago (age 8 and up), on reservation. Mini-tour of the museum included.
L’événement Atelier Fabrication instrument de musique Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-03-17 par Conseil Départemental 37