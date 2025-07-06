Atelier Fabrication instrument de musique

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 11:00:00

fin : 2026-04-15 12:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Fabrique un énigmatique instrument d’il y a 20 000 ans (dès 8 ans) , sur réservation. Mini visite du musée incluse.

Fabrique un énigmatique instrument d’il y a 20 000 ans (dès 8 ans) , sur réservation. Mini visite du musée incluse. .

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr

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English :

Build an enigmatic instrument from 20,000 years ago (age 8 and up), on reservation. Mini-tour of the museum included.

L’événement Atelier Fabrication instrument de musique Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-03-17 par Conseil Départemental 37