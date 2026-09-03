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AGENDA · Le Grand-Pressigny

Atelier Fabrication instrument de musique Le Grand-Pressigny

dimanche 25 octobre 2026 · Le Grand-Pressigny

Atelier Fabrication instrument de musique Le Grand-Pressigny

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Rue des Remparts
Ville
37350 Le Grand-Pressigny
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Le Grand-Pressigny

Atelier Fabrication instrument de musique

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 11:00:00
fin : 2026-11-01 12:30:00

Date(s) :
2026-10-25 2026-11-01

Fabrique un énigmatique instrument d’il y a 20 000 ans (dès 8 ans) , sur réservation. Mini visite du musée incluse.
Fabrique un énigmatique instrument d’il y a 20 000 ans (dès 8 ans) , sur réservation. Mini visite du musée incluse.   .

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20  grandpressigny@departement-touraine.fr

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English :

Build an enigmatic instrument from 20,000 years ago (age 8 and up), on reservation. Mini-tour of the museum included.

L’événement Atelier Fabrication instrument de musique Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-09-03 par Conseil Départemental 37

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