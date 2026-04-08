Atelier fabrication mobile Fleurs de carotte Pont-l’Abbé
Atelier fabrication mobile Fleurs de carotte Pont-l’Abbé lundi 20 avril 2026.
Pont-l’Abbé
Atelier fabrication mobile
Fleurs de carotte 1 Rue Pasteur Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
On utilisera ses petites mains pour fabriquer un mobile à partir de papier peint (pliage, collage, découpage, origami..) .
Fleurs de carotte 1 Rue Pasteur Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 90 78 50
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English : Atelier fabrication mobile
L’événement Atelier fabrication mobile Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Destination Pays Bigouden
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