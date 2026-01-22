Atelier fabrication nichoirs Romagne
Atelier fabrication nichoirs Romagne samedi 31 janvier 2026.
Atelier fabrication nichoirs
Au près discis Romagne Vienne
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Vous souhaiter aider les oiseaux qui recherchent un abri pour nidifier en toute sécurité ? Patricia, bénévole Au près discis, propose un atelier de création de nichoirs.
Réservation obligatoire. Participation libre. .
Au près discis Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 77 09 32
