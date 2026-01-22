Atelier fabrication nichoirs Romagne

Atelier fabrication nichoirs

Au près discis Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Vous souhaiter aider les oiseaux qui recherchent un abri pour nidifier en toute sécurité ? Patricia, bénévole Au près discis, propose un atelier de création de nichoirs.

Réservation obligatoire. Participation libre. .

Au près discis Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 77 09 32

