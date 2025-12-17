Atelier fabrication objets laine feutrée SARLABOUS Sarlabous

Atelier fabrication objets laine feutrée

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 18:00:00

fin : 2026-04-14 20:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Atelier de fabrication de vases en laine feutrée.

Information et inscription auprès d’Harmonie 06 22 07 50 12

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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 07 50 12

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English :

Workshop to make felted wool vases.

Information and registration with Harmonie: 06 22 07 50 12

L’événement Atelier fabrication objets laine feutrée Sarlabous a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65