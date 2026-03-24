Atelier Fabrication panier de Pâques La Boutique de Toul Toul
Atelier Fabrication panier de Pâques La Boutique de Toul Toul mercredi 1 avril 2026.
Atelier Fabrication panier de Pâques
La Boutique de Toul 14 Place du Marché Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 10:30:00
fin : 2026-04-01 11:30:00
Date(s) :
2026-04-01
Fabrique ton panier et repars avec une surprise !
Animation pour les enfants.
Places limitées à 8 personnesEnfants
10 .
La Boutique de Toul 14 Place du Marché Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est boutiquedetoul@gmail.com
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English :
Make your own basket and leave with a surprise!
Entertainment for children.
Places limited to 8 people
L’événement Atelier Fabrication panier de Pâques Toul a été mis à jour le 2026-03-24 par MT TERRES TOULOISES
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