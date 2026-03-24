Atelier Fabrication panier de Pâques La Boutique de Toul Toul

Atelier Fabrication panier de Pâques

La Boutique de Toul 14 Place du Marché Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-04-01 11:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Fabrique ton panier et repars avec une surprise !

Animation pour les enfants.

Places limitées à 8 personnesEnfants

10 .

La Boutique de Toul 14 Place du Marché Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est boutiquedetoul@gmail.com

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English :

Make your own basket and leave with a surprise!

Entertainment for children.

Places limited to 8 people

L’événement Atelier Fabrication panier de Pâques Toul a été mis à jour le 2026-03-24 par MT TERRES TOULOISES