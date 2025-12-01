Atelier fabrication plateau à oeufs Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne

Atelier fabrication plateau à oeufs Le Bocal

Situé entre rivière et remparts, au coeur de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, l’atelier a été aménagé pour favoriser la transmission et l’expérimentation.

Le Bocal Atelier vous accueil pour des cours hebdo, des initiation, des ateliers thématiques et des stages la semaine, les weekend et pendant les vacances scolaires.

Venez mettre les mains dans la terre et créer vos propres pièces de A à Z.

Sam 14/3 14h00 16h00

45,00 €

Réalisation d’un plateau pour ranger vos œufs. Découvrez la technique du pincé et les assemblages pour créer votre plateau. Une jolie déco pour la cuisine ! .

LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 28 95 30 lebocalceramique@gmail.com

Situated between the river and the ramparts, in the heart of the town of Château-Gontier-sur-Mayenne, the workshop has been designed to encourage transmission and experimentation.

