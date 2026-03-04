Atelier fabrication shampoing aux plantes et déodorant solide, Ateliers Octopodes, Chambéry

Atelier fabrication shampoing aux plantes et déodorant solide Dimanche 29 mars, 10h00 Ateliers Octopodes Savoie

Sur Inscription/ 45 € par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T10:00:00+02:00 – 2026-03-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-03-29T10:00:00+02:00 – 2026-03-29T12:00:00+02:00

Vous apprendrez les bases pour apprendre à fabriquer votre shampoing solide et vous saurez tout sur les ingrédients naturels utilisés : poudres de plantes, hydrolats, huiles végétales etc. Vous pourrez personnaliser celui-ci en fonction de votre type de cheveu.

Egalement, en attendant que le shampoing se solidifie, je vous guiderai pas à pas dans la fabrication de votre déodorant solide naturel.

Vous repartirez avec les produits que vous avez conçus et vous bénéficierez de tous les trucs et astuces pour les reproduire chez vous.

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ [{« type »: « email », « value »: « cosmeli.contact@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 89 55 93 04 »}] Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

Cet atelier de 2h vous permettra de découvrir comment fabriquer votre propre shampoing solide ainsi que votre déodorant naturel shampoing