Atelier fabrication soins bien-être Nouveau !

Griesbach-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14 17:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Les plantes locales ont beaucoup de bienfaits, notamment pour prendre soin de sa peau et son corps. Lors d’un atelier ludique, venez découvrir leurs secrets et comment les utiliser facilement dans des préparations que vous pourrez reproduire chez vous. Nous confectionnerons un exfoliant pour le corps, un masque visage et un troisième produit.

Informations pratiques

Âge minimum 12 ans

Porte-bébé Non autorisés

Toutourisme Chiens non autorisés.

À noter

Il sera demandé aux participants d’apporter des contenants (petits bocaux) pour emporter leurs créations à l’issue de l’atelier.

Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel

(n’oubliez pas de respecter les obligations d’équipement hiver en vigueur entre le 1er novembre et le 31 mars).

La sortie est confirmée dès 6 participants.

En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée. .

Griesbach-au-Val 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Local plants have many benefits, especially for skin and body care.

