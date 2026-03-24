Atelier fabrinature

23 Rue Victor Grignard Poitiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Un atelier créatif dédié aux enfants de 8 à 12 ans, curieux de nature et d’animaux.

Au programme “À chacun son nid, à chacun ses œufs”, une activité ludique animée par des bénévoles de la LPO, suivie d’un moment convivial autour d’un goûter.

Les parents et grands-parents sont les bienvenus pour accompagner les enfants.

✉️ Inscription obligatoire (places limitées à 10 enfants) vienne@lpo.fr

Merci d’indiquer vos coordonnées ainsi que l’âge de l’enfant lors de l’inscription. .

23 Rue Victor Grignard Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine vienne@lpo.fr

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English : Atelier fabrinature

L’événement Atelier fabrinature Poitiers a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Grand Poitiers