Atelier Fabrique à tampons Les contellations, Le Dôme Caen

Atelier Fabrique à tampons Les contellations

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Initiez-vous à l’utilisation des machines numériques du FabLab en réalisant un tampon à encre sur un thème scientifique !

Vous avez du mal à vous repérer dans les constellations du ciel d’hiver ou savoir à quoi ressemble votre signe zodiacal venez réaliser un tampon de votre constellation préférée !

Vous vous demandez ce que l’on peut bien faire dans FabLab (Atelier de fabrication numérique), quels types de projets on peut y développer, quelles machines on peut y trouver ? Et si vous débutiez tout simplement en créant un tampon ?

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

English : Atelier Fabrique à tampons Les contellations

Learn how to use the FabLab?s digital machines by creating an ink pad on a scientific theme!

