Atelier Fabrique ta bougie d'automne Yvetot mardi 28 octobre 2025.

2 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime

Début : 2025-10-28 10:30:00

fin : 2025-10-28

2025-10-28

Bienfaits propose plusieurs ateliers pour les enfants de 6 à 14 ans durant les vacances d’automne. Ce mardi, venez fabriquer votre bougie d’automne. .

2 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 77 75 72 38 bienfaits.yvetot@gmail.com

