Atelier Fabrique ta cité ! Musée Narbo Via Narbonne

Atelier Fabrique ta cité ! 20 et 21 septembre Musée Narbo Via Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

️ Atelier – Construis ta cité romaine !

Atelier en continu de 14h30 à 16h30

Petits et grands bâtisseurs sont invités à s’initier à l’architecture romaine en participant à un atelier ludique et créatif.

À l’aide de briques de construction, planchettes, matériaux de récupération et jeux d’assemblage, chacun pourra reconstruire une ville romaine selon son imagination !

Une activité intergénérationnelle pour redonner vie, en miniature, à une cité disparue !

Journées européennes du patrimoine 2025

© Narbo Via