Atelier Fabrique ta couronne Rue du Château Montluçon

Atelier Fabrique ta couronne

Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-11 10:45:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-11 2026-04-15

En Avril, le Château des Ducs de Bourbon fête les vacances et célèbre Pâques au travers de nombreux ateliers créatifs et visites amusantes !

.

Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In April, the Château des Ducs de Bourbon celebrates the vacations and Easter with a host of creative workshops and fun tours!

L’événement Atelier Fabrique ta couronne Montluçon a été mis à jour le 2026-03-12 par Montluçon Tourisme