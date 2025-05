ATELIER FABRIQUE TA MAISON ECOLOGIQUE – Saint-André, 4 juin 2025 14:30, Saint-André.

Pyrénées-Orientales

ATELIER FABRIQUE TA MAISON ECOLOGIQUE
10 Allée de la Liberté
Saint-André
Pyrénées-Orientales

Début : Jeudi 2025-06-04 14:30:00

fin : 2025-08-26 17:00:00

2025-06-04

2025-06-28

2025-07-15

2025-07-29

2025-08-12

2025-08-26

Construis une maquette de maison écoresponsable en utilisant des matériaux naturels et découvre les principes de l’habitat durable.

Pour enfants à partir de 6 ans. Inscription obligatoire, places limitées.

10 Allée de la Liberté

Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Build a model of an eco-responsible house using natural materials and discover the principles of sustainable housing.

For children aged 6 and over. Registration required, places limited.

German :

Baue ein Modell eines umweltfreundlichen Hauses aus natürlichen Materialien und entdecke die Prinzipien des nachhaltigen Wohnens.

Für Kinder ab 6 Jahren. Anmeldung erforderlich, begrenzte Plätze.

Italiano :

Costruite un modello di casa eco-responsabile utilizzando materiali naturali e scoprite i principi dell’edilizia sostenibile.

Per bambini dai 6 anni in su. Iscrizione obbligatoria, posti limitati.

Espanol :

Construye la maqueta de una casa ecorresponsable con materiales naturales y descubre los principios de la vivienda sostenible.

Para niños a partir de 6 años. Inscripción obligatoria, plazas limitadas.

