Atelier Fabrique ta marionnette de Noël Place de la Congrégation Josselin

Atelier Fabrique ta marionnette de Noël

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 14:30:00

fin : 2025-12-21 16:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Anne Carteau a de nombreuses cordes à son arc, dont celle de créatrice de marionnettes. Elle vous plonge dans l’univers de la conception d’une marionnette avec une exposition de ses créations et, à vous de jouer ! Fabriquez votre propre marionnette à doigt, à l’occasion d’un moment à partager en famille. Sur réservation. A 14h30. .

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

