Atelier Fabrique ta marionnette de Noël Place de la Congrégation Josselin dimanche 21 décembre 2025.
Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin Morbihan
Début : 2025-12-21 14:30:00
fin : 2025-12-21 16:00:00
2025-12-21
Anne Carteau a de nombreuses cordes à son arc, dont celle de créatrice de marionnettes. Elle vous plonge dans l'univers de la conception d'une marionnette avec une exposition de ses créations et, à vous de jouer ! Fabriquez votre propre marionnette à doigt, à l'occasion d'un moment à partager en famille. Sur réservation. A 14h30.
+33 2 97 22 24 17
