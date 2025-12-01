Atelier Fabrique ta p’tite maison de Noel Médiathèque Henri Dubois Saint-Julien-Chapteuil

Atelier Fabrique ta p’tite maison de Noel

Médiathèque Henri Dubois 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 16:30:00

fin : 2025-12-12 18:00:00

Date(s) :

2025-12-10 2025-12-12 2025-12-17

Atelier famille/enfants: fabriquer une petite maisonnette pour Noël.

En libre accès. Avec Monique, à la médiathèque.

.

Médiathèque Henri Dubois 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 00 70

English :

Family/children’s workshop: make a little cottage for Christmas.

Free access. With Monique, at the media library.

L’événement Atelier Fabrique ta p’tite maison de Noel Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal