Atelier Fabrique tes origamis ! Espace Bayles Isle

Atelier Fabrique tes origamis !

Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 09:00:00

fin : 2026-02-28 12:30:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Dans le cadre du 37ème Salon du Livre Jeunesse, venez participer à un atelier origami. Mené par Gaëtan du service éducatif de la municipalité isloise, venez fabriquer des origamis autour du livre ! Partez ensuite en quête des solutions du jeu cherche

et trouve (livret à récupérer à l’entrée du salon).

Ouvert à tous dès 4 ans.

Sans inscriptions préalables.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15

Atelier Fabrique tes origamis !

