Atelier Fabrique tes origamis ! Espace Bayles Isle
Atelier Fabrique tes origamis ! Espace Bayles Isle samedi 28 février 2026.
Atelier Fabrique tes origamis !
Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 09:00:00
fin : 2026-02-28 12:30:00
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-01
Dans le cadre du 37ème Salon du Livre Jeunesse, venez participer à un atelier origami. Mené par Gaëtan du service éducatif de la municipalité isloise, venez fabriquer des origamis autour du livre ! Partez ensuite en quête des solutions du jeu cherche
et trouve (livret à récupérer à l’entrée du salon).
Ouvert à tous dès 4 ans.
Sans inscriptions préalables.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Fabrique tes origamis !
L’événement Atelier Fabrique tes origamis ! Isle a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Limoges Métropole