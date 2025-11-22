ATELIER FABRIQUE TON ANIME

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Atelier pour enfants dès 8 ans pour découvrir le stop motion pâte à modeler, papier découpé et pixilation. Création d’animations image par image.

Une journée pour découvrir, à la croisée des arts plastiques et du cinéma, une technique fascinante l’animation image par image, ou stop motion. Cette forme d’art donne vie aux objets en capturant chaque mouvement. Plusieurs techniques seront explorées le volume (personnages en pâte à modeler ou objets animés), le papier découpé et la pixilation (animation de vraies personnes).

Animé par Bruno Petit de l’association Cartoon Pâte

Pour les enfants dès 8 ans, au Pôle enfance, sur inscription.

Cet atelier est proposé en lien avec Cinémam Animation le mercredi 19 novembre.

Dès 8 ans Sur inscription. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Workshop for children aged 8 and over to discover stop motion: modeling clay, paper cut-outs and pixilation. Frame-by-frame animation.

German :

Workshop für Kinder ab 8 Jahren, um die Stop-Motion-Technik zu entdecken: Knetmasse, Papierschnitt und Pixilation. Erstellung von Bild-für-Bild-Animationen.

Italiano :

Laboratorio per bambini a partire dagli 8 anni per scoprire la stop motion: argilla da modellare, carta ritagliata e pixel. Animazione fotogramma per fotogramma.

Espanol :

Taller para niños a partir de 8 años para descubrir el stop motion: plastilina, papel recortado y pixilación. Animación fotograma a fotograma.

L’événement ATELIER FABRIQUE TON ANIME Béziers a été mis à jour le 2025-11-01 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE