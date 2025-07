Atelier Fabrique ton beurre ! Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou

Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-07-09 15:30:00

fin : 2025-10-29 17:30:00

2025-07-09 2025-10-29

Atelier fabrication de beurre Mercredi 19 Février, 16 Avril, 9 Juillet et 29 Octobre 2025

Découvrez le processus de la transformation du lait en beurre et fabriquez votre motte.

3, 2, 1… Barattez !

Ouvert à tous, inscription obligatoire.

Dès 5 ans. .

Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 28 86 73 fermelgbio@gmail.com

English :

Butter-making workshop Wednesday February 19, April 16, July 9 and October 29, 2025

German :

Workshop Butterherstellung Mittwoch, 19. Februar, 16. April, 9. Juli und 29. Oktober 2025

Italiano :

Laboratorio di burrificazione mercoledì 19 febbraio, 16 aprile, 9 luglio e 29 ottobre 2025

Espanol :

Taller de fabricación de mantequilla miércoles 19 de febrero, 16 de abril, 9 de julio y 29 de octubre de 2025

