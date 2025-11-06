Atelier Fabrique ton beurre Segré Place de la République Segré-en-Anjou Bleu

Atelier Fabrique ton beurre Segré

Début : 2025-11-06 14:30:00

fin : 2025-11-06 16:00:00

Découvrez les étapes de la fabrication et transformez vous-même votre beurre, avant de pouvoir le déguster. 3, 2, 1, Barattez ! Accessible aux enfants à partir de 6 ans et aux adultes. Le jeudi 6 novembre 2025 de 14h et à 15h30 place de la République à Segré.

Découvrez tous les événements de l’étape du territoire de l’Anjou Bleu, du 24 octobre au 21 novembre 2025.

La Maison de l’Alimentation Itinérante, matérialisée par une petite maison en bois (tiny house) créée par l’association Aux Goûts Du Jour, organise, en lien avec les acteurs/trices de chaque territoire où elle fait étape, un programme varié d’actions en faveur du Bien Manger, destiné aux habitant.e.s, aux entreprises et aux collectivités locales animations, formations et accompagnements. .

Place de la République Maison de l’alimentation itinérante Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 72 50 35 91

English :

Discover the steps involved in making your own butter, before enjoying it. 3, 2, 1, Churn! Open to children aged 6 and over and adults. Thursday, November 6, 2025, 2pm and 3.30pm, Place de la République, Segré.

German :

Lernen Sie die Schritte der Herstellung kennen und verarbeiten Sie Ihre Butter selbst, bevor Sie sie genießen können. 3, 2, 1, Butterfass! Zugänglich für Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene. Am Donnerstag, den 6. November 2025 von 14 Uhr und um 15.30 Uhr auf dem Place de la République in Segré.

Italiano :

Scoprite come si produce e realizzate il vostro burro, prima di poterlo gustare. 3, 2, 1, sforna! Aperto ai bambini dai 6 anni in su e agli adulti. Giovedì 6 novembre 2025, ore 14.00 e 15.30, Place de la République, Segré.

Espanol :

Descubre cómo se hace y elabora tu propia mantequilla, antes de poder disfrutarla. 3, 2, 1, ¡a batir! Abierto a niños a partir de 6 años y adultos. Jueves 6 de noviembre de 2025, 14.00 h y 15.30 h, plaza de la República, Segré.

