Atelier Fabrique ton bijou Saint-Dizier
Atelier Fabrique ton bijou Saint-Dizier samedi 29 novembre 2025.
Atelier Fabrique ton bijou
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-11-29
2025-11-29
Tout public
Notre bénévole Marion vous propose un moment créatif pour réaliser un bijou fait main.
La participation est de 25 €, matériel compris. .
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com
L’événement Atelier Fabrique ton bijou Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne