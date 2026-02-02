Atelier Fabrique ton bijou Saint-Dizier

Atelier Fabrique ton bijou

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Tout public

Notre bénévole Marion vous propose un moment créatif pour réaliser un bijou fait main.

La participation est de 25 €, matériel compris. .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com

