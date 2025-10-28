Atelier fabrique ton calendrier de l’avent La Malle Enchantée Saint-Junien

La Malle Enchantée 7 rue Guizier Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – 18 EUR

Début : 2025-10-28

fin : 2025-11-01

Et si tu préparais l’attente de Noël de façon créative ? À La Malle Enchantée à Saint-Junien, viens fabriquer ton calendrier de l’Avent personnalisé lors d’un atelier plein de magie et de bonne humeur ! En famille ou entre amis (4 personnes maximum par séance), tu laisseras parler ton imagination pour créer un calendrier unique, à ton image. Tout le matériel est fourni, mais tu peux aussi apporter tes petites surprises à glisser dans les cases de ton futur calendrier. Une activité ludique et conviviale, idéale pour partager un moment chaleureux et repartir avec ta création faite main. À partir de 6 ans, les petits comme les grands adoreront plonger dans l’esprit de Noël ! Sur réservation. .

