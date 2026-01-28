Atelier Fabrique ton carnet cousu sur rubans Pornic

Atelier Fabrique ton carnet cousu sur rubans

4 rue Fernand de Mun Atelier CeciRjass Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21 16:30:00

2026-02-21

Parenthèse créative initiez-vous à la reliure sur rubans avec Ceci Rjass, illustratrice à Pornic

Au programme

Personnalisation totale Choisissez vos papiers de couverture et vos rubans parmi une large sélection colorée.

Préparation artisanale Apprenez à découper et préparer vos feuillets avec précision.

Technique de couture Initiez-vous à la couture sur rubans apparents, une méthode élégante qui sublime le dos du carnet.

Savoir-faire unique Repartez avec votre carnet fait main, idéal pour vos notes, croquis ou comme cadeau personnalisé.

Infos pratiques

Tout inclus Matériel, outils et fournitures fournis. Venez simplement avec votre envie de créer !

A partir de 12 ans utilisation d’outils coupants (cutter, poinçon)

4 rue Fernand de Mun Atelier CeciRjass Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cecirjass.fr

English :

Creative interlude: learn ribbon binding with Ceci Rjass, illustrator in Pornic

