Atelier Fabrique ton coffre-fort ! La Châtaigneraie

Atelier Fabrique ton coffre-fort !

5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Atelier à la Vendéthèque

Avec Planète Sciences, fabrique ton coffre secret à combinaison ou à clef et découvre les mécanismes des verrous.

Tout public, à partir de 7 ans.

Sur inscription. .

5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr

English :

Workshop at the Vendéthèque

