Atelier Fabrique ton coffre-fort ! La Châtaigneraie mercredi 25 février 2026.
5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Atelier à la Vendéthèque
Avec Planète Sciences, fabrique ton coffre secret à combinaison ou à clef et découvre les mécanismes des verrous.
Tout public, à partir de 7 ans.
Sur inscription. .
5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr
English :
Workshop at the Vendéthèque
