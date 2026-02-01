Atelier Fabrique ton Éco-goûter Saint-Laurent-du-Mottay Mauges-sur-Loire

Atelier Fabrique ton Éco-goûter

Saint-Laurent-du-Mottay Rue de la Mare Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18

L’Atelier des Petits Chefs arrive à Saint-Laurent-du-Mottay. Concoctez vos goûters ÉCO-responsables !

Et si vous réinventiez l’heure du goûter avec vos enfants ?

Nous vous invitons à participer à un après-midi gourmand placé sous le signe de la simplicité et du bon sens. Apprenez à préparer des encas qui font du bien à la fois à votre budget (ECO’nomiques) et à notre planète (ECO’logiques). C’est l’occasion parfaite pour partager un moment complice en cuisine et découvrir qu’il est facile de se régaler avec des produits sains, locaux et de saison.

Ce qui vous attend lors de cet après-midi

Cuisinez à quatre mains Parents, grands-parents et enfants, vous testez ensemble des recettes ludiques et inratables que vous pourrez facilement refaire à la maison.

Découvrez le manger local Apprenez à choisir de bons produits du coin pour donner du goût à vos créations tout en soutenant nos producteurs.

Le moment de la récompense Parce que l’effort mérite un réconfort, vous terminerez cet atelier en beauté par le partage collectif du goûter que vous aurez préparé !

Informations pratiques

-Public Un atelier ouvert à tous, dès 5 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).

-Format Convivialité, astuces anti-gaspi et surtout, beaucoup de gourmandise !

Venez avec votre tablier et votre bonne humeur pour cuisiner demain dès aujourd’hui ! .

Saint-Laurent-du-Mottay Rue de la Mare Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 74 29 accueil@centresocial-valmauges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Atelier des Petits Chefs arrives in Saint-Laurent-du-Mottay. Make your own ECO-responsible snacks!

L’événement Atelier Fabrique ton Éco-goûter Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-12 par Pôle Tourisme ôsezMauges