Atelier Fabrique ton épée CDMA Égletons
Atelier Fabrique ton épée CDMA Égletons mercredi 6 mai 2026.
Atelier Fabrique ton épée
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Gravez fièrement vos initiales sur votre épée et ornez-la de décorations en cuir. .
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66
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English : Atelier Fabrique ton épée
L’événement Atelier Fabrique ton épée Égletons a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières