Atelier Fabrique ton épée CDMA Égletons

Atelier Fabrique ton épée

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Gravez fièrement vos initiales sur votre épée et ornez-la de décorations en cuir. .

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66

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English : Atelier Fabrique ton épée

L’événement Atelier Fabrique ton épée Égletons a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières