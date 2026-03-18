Atelier Fabrique ton épée CDMA Égletons

Atelier Fabrique ton épée 2 Avenue d'Orluc Égletons 2026-05-06

Atelier Fabrique ton épée CDMA Égletons mercredi 6 mai 2026.

Atelier Fabrique ton épée

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

Gravez fièrement vos initiales sur votre épée et ornez-la de décorations en cuir.   .

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Fabrique ton épée

L’événement Atelier Fabrique ton épée Égletons a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

Prochains événements à Égletons