Atelier « Fabrique ton fanzine » Frac MÉCA Bordeaux

Atelier « Fabrique ton fanzine » 20 et 21 septembre Frac MÉCA Gironde

Tous publics à partir de 6 ans. Gratuit. Sans inscription.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez découper, coller, tamponner, dessiner, écrire !

À partir des œuvres de l’exposition Aïta, fragments poétiques de la scène marocaine, chacun·e pourra composer sa petite édition artisanale grâce à une technique de pliage simple.

À votre disposition pour stimuler votre créativité : photographies, magazines, ciseaux, tubes de colle, appareils photo, crayons, tampons, feutres… !

Le but ? Créer un petite publication papier unique où chacun·e peut s’exprimer librement.

Atelier en continu tout au long de la journée.

Frac MÉCA 5 parvis Corto Maltese, 33000 Bordeaux, France

A partir de cette collection, le Frac développe des actions de sensibilisation à l’art de notre temps en direction d’un public le plus large possible (individuels, groupes, familles, scolaires, personnes en situation de handicap…) dans toute la région. Depuis 2019, le Frac est installé à la MÉCA, bâtiment contemporain financé par la Région Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de l’Etat, dans lequel il programme plusieurs expositions par an et toute une série d’événements culturels (conférences, rencontres, projections, ateliers…). Contribution libre à partir de 2€ – Pay as you feel. Entrée gratuite le 1er dimanche du mois. Entrée gratuite pour les moins de 18 ans. Entrée gratuite pour les porteurs de la Carte jeune.

