Atelier Fabrique ton grimoire Médiathèque Edmond Rostand Orgon

Atelier Fabrique ton grimoire

Mardi 24 février 2026 à partir de 14h30. Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Atelier créatif Fabrique ton grimoire .Enfants

Atelier Fabrique ton grimoire pour les enfants à partir de 8 ans à la Médiathèque.



Inscriptions conseillées auprès de la Médiathèque. .

Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 30 51 mediatheque@orgon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fabrique ton grimoire creative workshop.

L’événement Atelier Fabrique ton grimoire Orgon a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence