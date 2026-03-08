ATELIER FABRIQUE TON HERBIER Béziers

ATELIER FABRIQUE TON HERBIER

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Créez votre herbier et découvrez la richesse de la flore méditerranéenne lors d’un atelier botanique.

Enfant, vous aimiez cueillir feuilles et fleurs des champs ? Redécouvrez ce plaisir en réalisant votre propre herbier, témoin précieux de la diversité de la flore méditerranéenne. De la sélection des plantes à leur mise en page, initiez-vous à la botanique ou partagez vos connaissances lors d’un atelier convivial et créatif.

Dès 7 ans sur inscription.

Dans le cadre du Printemps des poètes et de l’exposition Fleurs . .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Create your own herbarium and discover the wealth of Mediterranean flora in a botanical workshop.

