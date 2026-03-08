ATELIER FABRIQUE TON HERBIER Béziers
ATELIER FABRIQUE TON HERBIER Béziers dimanche 15 mars 2026.
ATELIER FABRIQUE TON HERBIER
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Créez votre herbier et découvrez la richesse de la flore méditerranéenne lors d’un atelier botanique.
Enfant, vous aimiez cueillir feuilles et fleurs des champs ? Redécouvrez ce plaisir en réalisant votre propre herbier, témoin précieux de la diversité de la flore méditerranéenne. De la sélection des plantes à leur mise en page, initiez-vous à la botanique ou partagez vos connaissances lors d’un atelier convivial et créatif.
Dès 7 ans sur inscription.
Dans le cadre du Printemps des poètes et de l’exposition Fleurs . .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Create your own herbarium and discover the wealth of Mediterranean flora in a botanical workshop.
L’événement ATELIER FABRIQUE TON HERBIER Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34