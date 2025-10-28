Atelier Fabrique ton masque ou ton chapeau de sorcière [Cycle Ta mère la sorcière] Médiathèque L’Uni’Vert Scaër
Médiathèque L’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Début : 2025-10-28 14:00:00
fin : 2025-10-28 17:00:00
2025-10-28
Intervenante Céline Markulic pour l’association « Sous notre arbre ».
Sur inscription, à partir de 7 ans. .
Médiathèque L’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07
