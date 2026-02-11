Atelier Fabrique ton masque Place Monge Saulieu
Atelier Fabrique ton masque Place Monge Saulieu jeudi 19 février 2026.
Place Monge Micro-Folie Saulieu Côte-d’Or
Gratuit
Jeudi 19 Février à 14h30, à partir de 7 ans
Atelier proposé par Pierre Straumann à la Micro-Folie de Saulieu.
Gratuit sur réservation (03.80.64.18.34)
mediathequesallier.saulieu@gmail.com
Place Monge Micro-Folie Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 34 mediathequesallier.saulieu@gmail.com
