Atelier Fabrique ton masque Place Monge Saulieu

Atelier Fabrique ton masque

Place Monge Micro-Folie Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Atelier Fabrique ton masque

Jeudi 19 Février à 14h30, à partir de 7 ans

Atelier proposé par Pierre Straumann à la Micro-Folie de Saulieu.

Gratuit sur réservation (03.80.64.18.34)

mediathequesallier.saulieu@gmail.com

2 place Monge 21210 SAULIEU .

Place Monge Micro-Folie Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 34 mediathequesallier.saulieu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Fabrique ton masque

L’événement Atelier Fabrique ton masque Saulieu a été mis à jour le 2026-01-14 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)