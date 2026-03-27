Atelier fabrique ton microbidule CAUTERETS Cauterets
Atelier fabrique ton microbidule CAUTERETS Cauterets mardi 28 avril 2026.
Atelier fabrique ton microbidule
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:00:00
fin : 2026-04-28 16:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Les jeunes construisent leur propre base
roulante en alliant mécanique et électricité. À
travers cette expérience pratique, ils
découvrent les fondamentaux de la robotique
tout en s’amusant. Chaque étape de la
construction leur permet de se familiariser
avec les principes de fonctionnement des
circuits et des moteurs. À la fin de l’atelier,
chacun.e repart avec sa propre création,
prêt.e à explorer le monde fascinant de la
robotique et de la mécanique !
Durée 2h
Organisé avec l’association Planète Sciences Occitanie
2 sessions de 14h à 16h et de 16h30 à 18h30-A partir de 8 ans
Gratuit-sur inscription à la médiathèque .
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
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English :
Youngsters build their own base
combining mechanics and electricity. À
this hands-on experience, they
discover the fundamentals of robotics
while having fun. Each step of the
they become familiar with the principles
with the operating principles of circuits and
circuits and motors. At the end of the workshop,
everyone leaves with their own creation,
ready to explore the fascinating world of
robotics and mechanics!
Duration: 2 hours
Organized with the association Planète Sciences Occitanie
2 sessions from 2pm to 4pm and from 4:30pm to 6:30pm-Ages 8 and up
L’événement Atelier fabrique ton microbidule Cauterets a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de Cauterets|CDT65
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