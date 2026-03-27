Atelier fabrique ton microbidule CAUTERETS Cauterets

Atelier fabrique ton microbidule

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:00:00

fin : 2026-04-28 16:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Les jeunes construisent leur propre base

roulante en alliant mécanique et électricité. À

travers cette expérience pratique, ils

découvrent les fondamentaux de la robotique

tout en s’amusant. Chaque étape de la

construction leur permet de se familiariser

avec les principes de fonctionnement des

circuits et des moteurs. À la fin de l’atelier,

chacun.e repart avec sa propre création,

prêt.e à explorer le monde fascinant de la

robotique et de la mécanique !

Durée 2h

Organisé avec l’association Planète Sciences Occitanie

2 sessions de 14h à 16h et de 16h30 à 18h30-A partir de 8 ans

Gratuit-sur inscription à la médiathèque .

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Youngsters build their own base

combining mechanics and electricity. À

this hands-on experience, they

discover the fundamentals of robotics

while having fun. Each step of the

they become familiar with the principles

with the operating principles of circuits and

circuits and motors. At the end of the workshop,

everyone leaves with their own creation,

ready to explore the fascinating world of

robotics and mechanics!

Duration: 2 hours

Organized with the association Planète Sciences Occitanie

2 sessions from 2pm to 4pm and from 4:30pm to 6:30pm-Ages 8 and up

L’événement Atelier fabrique ton microbidule Cauterets a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de Cauterets|CDT65