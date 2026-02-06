ATELIER Fabrique ton porte-bonheur des Lupercales Rom

ATELIER Fabrique ton porte-bonheur des Lupercales

1 Place de l’Eglise Rom Deux-Sèvres

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Connus du public pendant l’été, les ateliers du jeudi du musée de Rauranum se déclinent désormais en version hivernale.

Pendant les vacances de février, les enfants de 6 à 11 ans, accompagnés d’un adulte, sont invités à découvrir de façon ludique comment les Romains célébraient le renouveau et le passage de l’hiver au printemps.

Au programme échanges et fabrication d’un porte-bonheur, pour comprendre les Lupercales, fête romaine du mois de février dédiée à la purification et à la renaissance de la nature.

Jeudi 12 février 2026, de 15h à 17h Musée de Rauranum Salle d’activités 1 place de l’église, Rom (79120)

4 € par enfant Sur inscription, places limitées

En 2026, le musée propose un nouveau fil rouge d’animations Entre ombre et lumière . Aux côtés d’Ory, petits et grands sont invités à percer les secrets de l’Antiquité, entre mystère et découverte. .

1 Place de l’Eglise Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 26 98 musee.rauranum@melloisenpoitou.fr

